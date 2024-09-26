Международная федерация борьбы ослабила критерии допуска РФ

Бюро UWW пересмотрело критерии допуска атлетов из РФ и Беларуси к стартам под собственной эгидой. Функционеры ослабили требования к представителям страны-агрессора и ее союзника.

Теперь российские и белорусские борцы не смогут принять участие в соревнованиях в случае доказательств прямого участия в войне против Украины или публичных заявлений в поддержку агрессии. Объединенный мир борьбы проверит все предыдущие решения о недопуске представителей обеих стран. В то же время, возвращение сборных России и Беларуси не одобрили.

Россияне и белорусы будут дальше соревноваться в нейтральном статусе. Они будут лишены всех национальных символов. В частности, в их честь не будут поднимать флаги и не будут исполняться гимны обеих стран.

На Олимпийских играх-2024 представители РФ в вольной, греко-римской и женской борьбе не выступали. Зато украинцы завоевали там 3 награды. Парвиз Насибов и Ирина Коляденко выиграли серебряные медали, а Жан Беленюк – "бронзу".