Міжнародна доставка посвідчення водія стала доступною ще в п'яти країнах
Міжнародна доставка посвідчення водія відсьогодні стала доступною у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії. Таким чином дана послуга діє вже у 27 країнах Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
Зазначається, що оформити заявку можна через Кабінет водія.
За даними, які навів Клименко, на сьогодні українці обміняли понад 5 тисяч водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки.
"Майже п’ять місяців тому ми запустили цей сервіс, щоб українці за кордоном мали можливість швидко та зручно обміняти водійські документи. Без бюрократії та черг", - написав міністр внутрішніх справ України.
У жовтні минулого року стало відомо, що Україна запускає послугу доставки посвідчення водія за кордоном. Спершу послуга була доступна у Польщі.
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