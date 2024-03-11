Фото: міжнародна доставка посвідчення водія стала доступною ще в п'яти країнах(GettyImages)

Міжнародна доставка посвідчення водія відсьогодні стала доступною у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії. Таким чином дана послуга діє вже у 27 країнах Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.