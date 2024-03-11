ua en ru
Пн, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Международная доставка водительского удостоверения стала доступной еще в пяти странах

Украина, Понедельник 11 марта 2024 15:02
UA EN RU
Международная доставка водительского удостоверения стала доступной еще в пяти странах Фото: международная доставка водительского удостоверения стала доступной еще в пяти странах (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Международная доставка водительского удостоверения с сегодняшнего дня стала доступной в Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии. Таким образом, данная услуга действует уже в 27 странах Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Отмечается, что оформить заявку можно через Кабинет водителя.

По данным, которые привел Клименко, на сегодняшний день украинцы обменяли более 5 тысяч водительских документов с помощью услуги международной доставки.

"Почти пять месяцев назад мы запустили этот сервис, чтобы украинцы за рубежом могли быстро и удобно обменять водительские документы. Без бюрократии и очередей", - написал министр внутренних дел Украины.

В октябре прошлого года стало известно, что Украина запускает услугу доставки водительского удостоверения за границей. Сначала услуга была доступна в Польше.

Раньше мы писали, сколько времени можно управлять автомобилем, если водительское удостоверение просрочено

Также мы писали, что нужно знать, чтобы перерегистрировать авто без проблем в "Действии".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Водительские права
NEWS
Это беспокоит. РФ использует на фронте "оружие последней надежды": о чем идет речь
Это беспокоит. РФ использует на фронте "оружие последней надежды": о чем идет речь
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг