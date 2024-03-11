Фото: международная доставка водительского удостоверения стала доступной еще в пяти странах (GettyImages)

Международная доставка водительского удостоверения с сегодняшнего дня стала доступной в Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии. Таким образом, данная услуга действует уже в 27 странах Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.