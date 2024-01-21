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Міжнародна доставка посвідчення водія розширилася: в яких країнах доступна послуга

Неділя 21 січня 2024 05:13
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Міжнародна доставка посвідчення водія розширилася: в яких країнах доступна послуга Фото: В яких країнах доступна послуга доставки посвідчення водія (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Замовити міжнародну доставку посвідчення водія тепер можна в 17 країнах Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Міністр повідомив про розширення доставки ще на п'ять країн Європи.

"Запустили цю послугу для наших громадян у Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині та Австрії", - повідомив Клименко.

За словами міністра, українці за кордоном направили близько трьох тисяч заявок на виготовлення документів водія. Найбільший попит на послугу зафіксовано у Польщі.

Міжнародна доставка провадиться у терміни близько 15 днів. Список країн, де буде доступна послуга, розширюється.

"Це одна з найпопулярніших сервісних послуг МВС за кордоном, тому ми постійно працюємо над розширенням списку країн, де вона буде доступною", - повідомив Клименко.

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