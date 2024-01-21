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Международная доставка удостоверения водителя расширилась: в каких странах доступна услуга

Воскресенье 21 января 2024 05:13
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Международная доставка удостоверения водителя расширилась: в каких странах доступна услуга Фото: В каких странах доступна услуга доставки удостоверения водителя (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Заказать международную доставку водительского удостоверения теперь можно в 17 странах Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министра внутренних дел Игоря Клименко.

Министр сообщил об расширении доставки еще на пять стран Европы.

"Запустили эту услугу для наших граждан в Болгарии, Франции, Нидерландах, Турции и Австрии", - сообщил Клименко.

По словам министра, украинцы за рубежом направили около трех тысяч заявок на изготовление водительских документов. Наибольший спрос на услугу зафиксирован в Польше.

Международная доставка производится в сроки около 15 дней. Список стран, где будет доступна услуга расширяется.

"Это одна из самых популярных сервисных услуг МВД за рубежом, поэтому мы постоянно работаем над расширением списка стран, где она будет доступна", - сообщил Клименко.

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