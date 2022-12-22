Міжнародна допомога Україні з початку війни перевищила 1 трильйон гривень

З початку війни фінансування дефіциту державного бюджету України за рахунок зовнішніх джерел перевищило 1 трильйон гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена Комітету Верховної ради з питань фінансів податкової та митної політики Ярослава Железняка в Telegram.

"Станом на зараз з початку повномасштабної війни (24 лютого - 21 грудня) Україна залучила більше 1 трильйона зовнішнього фінансування бюджету: кредитів та грантів. Точна сума 1 032 млрд гривень", - написав він.

Нагадаємо загальна сума видатків державного бюджету України на 2022 рік встановлена в сумі 3,037 трильйона гривень, доходів - 1,553 трильйона гривень. Дефіцит покривається за рахунок "друку" гривні Національним банком (330 млрд гривень), запозичень та грантів.

За даними Мінфіну на початок грудня Україна отримала від міжнародних партнерів 27,2 млрд доларів допомоги. Після цього до держбюджету надійшли грантові кошти у розмірі 2 млрд доларів від США, надані через Цільовий фонд Світового банку. Також Україна отримала від Канади 500 млн канадських доларів (367 млн доларів США).