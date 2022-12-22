ua ru
Чт, 22 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Международная помощь Украине с начала войны превысила 1 триллион гривен

Новина українською →
Украина, Четверг 22 декабря 2022 09:49
Международная помощь Украине с начала войны превысила 1 триллион гривен Фото: Украина получила от международных партнеров более 1 триллиона гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

С начала войны финансирование дефицита государственного бюджета Украины за счет внешних источников превысило 1 триллион гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка в Telegram.

"По состоянию на сегодняшний день с начала полномасштабной войны (24 февраля - 21 декабря) Украина привлекла более 1 триллиона внешнего финансирования бюджета: кредитов и грантов. Точная сумма 1 032 млрд гривен", - написал он.

Напомним, общая сумма расходов государственного бюджета Украины на 2022 год установлена в сумме 3,037 триллиона гривен, доходов - 1,553 триллиона гривен. Дефицит покрывается за счет "печати" гривны Национальным банком (330 млрд гривен), заимствований и невозвратных грантов.

По данным Минфина, на начало декабря Украина получила от международных партнеров 27,2 млрд долларов помощи. После этого в госбюджет поступили гранты в размере 2 млрд долларов от США, предоставленные через Целевой фонд Всемирного банка. Также Украина получила от Канады 500 млн канадских долларов (367 млн долларов США).

Отметим, средний курс гривны по отношению к доллару с начала 2022 года составил 32,34 гривны к доллару.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госбюджет Национальный банк Украины
NEWS
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
Зеленский выступил в Конгрессе США: о чем говорил президент
DAILY
Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции
Юлия Акимовакорреспондент Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции