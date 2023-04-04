Між Україною та Молдовою запрацював перший спільний пункт пропуску на залізниці

На українсько-молдовському кордоні у вівторок, 4 квітня, запрацював перший спільний пункт пропуску для залізничного сполучення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.
Перші контрольно-пропускні процедури було здійснено у пункті пропуску "Серпневе 1 - Басараб’яска".
"Вперше контрольні процедури здійснили всі контролюючі органи обох країн в одному місці - на молдовській стороні зазначеного п/п. Залізничні вагони із сіллю, які слідували транзитом через Республіку Молдова оформили в режимі ввезення на територію України", - сказано в повідомленні.
Як зауважили митники, подібна міжнародна практика у залізничному пункті пропуску на українському кордоні застосовується вперше. Даний досвід можна буде використати й на кордоні України з європейськими країнами.
"До сьогодні українські митники та прикордонники здійснювали контрольні заходи спільно з колегами-сусідами лише у деяких автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Польщею", - розповіли митники.
Нагадаємо, на українсько-польському кордоні збільшилися черги на в'їзд. Так, вчора, були значні черги у двох пунктах пропуску.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.