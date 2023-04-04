UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Між Україною та Молдовою запрацював перший спільний пункт пропуску на залізниці

Фото: між Україною та Молдовою запрацював перший спільний пункт пропуску на залізниці (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

На українсько-молдовському кордоні у вівторок, 4 квітня, запрацював перший спільний пункт пропуску для залізничного сполучення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної митної служби України.

Перші контрольно-пропускні процедури було здійснено у пункті пропуску "Серпневе 1 - Басараб’яска".

"Вперше контрольні процедури здійснили всі контролюючі органи обох країн в одному місці - на молдовській стороні зазначеного п/п. Залізничні вагони із сіллю, які слідували транзитом через Республіку Молдова оформили в режимі ввезення на територію України", - сказано в повідомленні.

Як зауважили митники, подібна міжнародна практика у залізничному пункті пропуску на українському кордоні застосовується вперше. Даний досвід можна буде використати й на кордоні України з європейськими країнами.

"До сьогодні українські митники та прикордонники здійснювали контрольні заходи спільно з колегами-сусідами лише у деяких автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Польщею", - розповіли митники.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні збільшилися черги на в'їзд. Так, вчора, були значні черги у двох пунктах пропуску.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяМолдоваКордон з Україною