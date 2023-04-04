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Между Украиной и Молдовой заработал первый общий пункт пропуска на железной дороге.

Фото: между Украиной и Молдовой заработал первый общий пункт пропуска на железной дороге (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

На украинско-молдавской границе во вторник, 4 апреля, заработал первый общий пункт пропуска для железнодорожного сообщения.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Государственной таможенной службы Украины.

Первые контрольно-пропускные процедуры были осуществлены в пункте пропуска "Августовское 1 - Басарабяска".

"Впервые контрольные процедуры осуществили все контролирующие органы обеих стран в одном месте - на молдавской стороне указанного п/п. Железнодорожные вагоны с солью, следовавшие транзитом через Республику Молдова, оформили в режиме ввоза на территорию Украины", - сказано в сообщении.

Как отметили таможенники, подобная международная практика в железнодорожном пункте пропуска на украинской границе применяется впервые. Данный опыт можно использовать и на границе Украины с европейскими странами.

"До сегодняшнего дня украинские таможенники и пограничники осуществляли контрольные мероприятия совместно с коллегами-соседями только в некоторых автомобильных пунктах пропуска на границе с Польшей", - рассказали таможенники.

Напомним, на украинско-польской границе увеличились очереди на въезд. Да, вчера, были значительные очереди в двух пунктах пропуска.

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