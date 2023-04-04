Между Украиной и Молдовой заработал первый общий пункт пропуска на железной дороге.

Первые контрольно-пропускные процедуры были осуществлены в пункте пропуска "Августовское 1 - Басарабяска".

"Впервые контрольные процедуры осуществили все контролирующие органы обеих стран в одном месте - на молдавской стороне указанного п/п. Железнодорожные вагоны с солью, следовавшие транзитом через Республику Молдова, оформили в режиме ввоза на территорию Украины", - сказано в сообщении.

Как отметили таможенники, подобная международная практика в железнодорожном пункте пропуска на украинской границе применяется впервые. Данный опыт можно использовать и на границе Украины с европейскими странами.

"До сегодняшнего дня украинские таможенники и пограничники осуществляли контрольные мероприятия совместно с коллегами-соседями только в некоторых автомобильных пунктах пропуска на границе с Польшей", - рассказали таможенники.