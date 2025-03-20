Між Макроном і Трампом назріває конфлікт через Україну. Bloomberg дізналося причину
Останні події навколо України можуть спровокувати протистояння між президентом Франції Еммануелем Макроном та американським лідером Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Поки Трамп своїми геополітичними заявами викликає занепокоєння серед союзників, ця ситуація дала можливість Макрону знову вийти на передові позиції у світовій політиці.
Після втрати парламентської більшості через дострокові вибори минулого року французький президент зосередився на внутрішніх викликах, але й активна міжнародна дипломатія дозволяє йому повернути собі вплив. Напередодні саміту ЄС в Брюсселі Макрон докладає зусиль, щоб об'єднати європейських лідерів на підтримку України. Але своєю чергою це загострює протистояння з Трампом.
Bloomberg наголошує, що Трамп розглядає припинення бойових дій як засіб налагодження економічних і політичних відносин із Росією. У нещодавній розмові російський диктатор Володимир Путін вимагав зупинити допомогу Україні, що фактично ставить під загрозу зусилля Макрона.
Один з високопосадовців ЄС наголосив, що європейські країни не готові погоджуватися на такі умови. Речниця уряду Франції Софі Прімас назвала цю вимогу "нереалістичною", а Макрон веде активні переговори з Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, шукаючи шляхи подальших дій.
Президент Франції разом з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером об'єднав понад 30 держав і координує роботу, щоб забезпечити мир в Україні після можливого припинення вогню.
Джерела видання стверджують, що Макрон вважає, що Трамп цінує особисті зв’язки, і, якщо знайти правильний аргумент, можна вплинути на його рішення.
Мирні ініціативи Макрона і Стармера
Нагадаємо, на Мюнхенській конференції з безпеки спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу за столом переговорів щодо України. Це певним чином активізувало дії європейських країн.
Франція та Британія взяли ініціативу щодо розробки мирної угоди, яка забезпечить мир в Україні після припинення бойових дій. Також була створена "коаліція охочих" для формування можливої миротворчої місії.
Прем'єр Британії Кір Стармер провів вже два саміти європейських країн щодо України. Сьогодні, 20 березня, у Британії також збираються військові чиновники для обговорення практичних аспектів можливого мирної угоди.
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