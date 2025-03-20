Между Макроном и Трампом назревает конфликт из-за Украины. Bloomberg узнало причину

Последние события вокруг Украины могут спровоцировать противостояние между президентом Франции Эммануэлем Макроном и американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Пока Трамп своими геополитическими заявлениями вызывает беспокойство среди союзников, эта ситуация дала возможность Макрону снова выйти на передовые позиции в мировой политике.

После потери парламентского большинства из-за досрочных выборов в прошлом году французский президент сосредоточился на внутренних вызовах, но и активная международная дипломатия позволяет ему вернуть себе влияние. Накануне саммита ЕС в Брюсселе Макрон прилагает усилия, чтобы объединить европейских лидеров на поддержку Украины. Но в свою очередь это обостряет противостояние с Трампом.

Bloomberg отмечает, что Трамп рассматривает прекращение боевых действий как средство налаживания экономических и политических отношений с Россией. В недавнем разговоре российский диктатор Владимир Путин требовал остановить помощь Украине, что фактически ставит под угрозу усилия Макрона.

Один из высокопоставленных чиновников ЕС подчеркнул, что европейские страны не готовы соглашаться на такие условия. Спикер правительства Франции Софи Примас назвала это требование "нереалистичным", а Макрон ведет активные переговоры с Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, ища пути дальнейших действий.

Президент Франции вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером объединил более 30 государств и координирует работу, чтобы обеспечить мир в Украине после возможного прекращения огня.

Источники издания утверждают, что Макрон считает, что Трамп ценит личные связи, и, если найти правильный аргумент, можно повлиять на его решение.