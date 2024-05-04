Між Канадою та Індією спалахнув великий дипломатичний конфлікт

45-річного Хардіпа Сінгха Ніджара застрелили озброєні люди в масках на жвавій автостоянці в передмісті Ванкувера у червні минулого року.

Дипломатична суперечка загострилася після того, як прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що уряд Індії міг бути замішаний у злочині.

Заарештованим індійцям від 22 до 28 років, вони жили в Едмонтоні, Альберта, і перебували в Канаді протягом останніх 3-5 років.

Канадська поліція заявила, що в ході розслідування вбивства і змови з метою вбивства досліджуються також "зв'язки з урядом Індії".

"З цих питань тривають окремі та чіткі розслідування, звичайно, не обмежуючись причетністю людей, заарештованих сьогодні", – сказав помічник комісара Девід Тебул.

Канадські слідчі працювали з колегами з Індії, але, за їхніми словами, співпраця була "досить важкою та складною".

Поліція повідомила, що до вбивства можуть бути причетні й інші особи, і можуть бути нові арешти або висунуті звинувачення.

Ким був лідер канадських сикхів