Между Канадой и Индией разразился большой дипломатический конфликт

45-летний Хардип Сингх Ниджар был застрелен вооруженными людьми в масках на оживленной автостоянке в пригороде Ванкувера в июне прошлого года.

Дипломатический спор обострился после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство Индии могло быть замешано в преступлении.

Арестованным индийцам от 22 до 28 лет, они жили в Эдмонтоне, Альберта, и находились в Канаде в течение последних 3-5 лет.

Канадская полиция заявила, что в ходе расследования убийства и заговора с целью убийства исследуются также "связи с правительством Индии".

"По этим вопросам продолжаются отдельные и четкие расследования, конечно, не ограничиваясь причастностью людей, арестованных сегодня", – сказал помощник комиссара Дэвид Тебул.

Канадские следователи работали с коллегами из Индии, но, по их словам, сотрудничество было "достаточно тяжелым и сложным".

Полиция сообщила, что к убийству могут быть причастны другие лица, и могут быть новые аресты или предъявлены обвинения.

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