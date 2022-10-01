Між Грецією та Болгарією запрацював газопровід, який змінить правила гри на ринку

Газопровід між Болгарією та Грецією запрацював з 1 жовтня. Інтерконнктор IGB змінить правила гри на ринку та дозволить звільнитися від залежності від російського газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн у Twitter .
"Цей трубопровід змінює правила гри для Болгарії. Це також ключовий внесок у енергетичну безпеку Європи. Європа має все необхідне, щоб звільнитися від російського викопного палива", - сказала вона на церемонії відкриття на газопроводу.
Трубопровід пройде від Комотіні у Греції до Стара-Загора у Болгарії.
Проект вартістю 240 млн євро з'єднує Болгарію з Південним газовим коридором та Трансадріатичним трубопроводом (TAP). Це дозволить здійснювати постачання з різних джерел до країн Південно-Східної та Центральної Європи, включаючи Молдову та Україну.
Довжина трубопроводу IGB становить 182 км, у тому числі 31 км посідає територію Греції. Технічна потужність - 3 млрд кубометрів на рік. Є можливість збільшити його до 5 млрд кубометрів за рахунок будівництва компресорної станції на території Греції, що дозволить забезпечити і реверс.
Крім того, ведуться будівельні роботи на майбутньому терміналі зрідженого природного газу (ЗПГ) в Олександруполісі неподалік Комотіні.
Раніше Болгарія задовольняла понад 90% своїх потреб імпортом російського газу. Після відмови платити Росії у рублях, "Газпром" повністю призупинив постачання газу компанії "Булгаргаз". Тоді Болгарія розпочала пробні постачання газу з Азербайджану. Греція вкривала близько 40% річних потреб російським газом.
Раніше прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке заявляв, що після введення в експлуатацію інтерконектора Греція-Болгарія його країна зможе постачати природний газ Молдові та Україні.
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