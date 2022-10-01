Между Грецией и Болгарией заработал газопровод, который поменяет правила игры на рынке

"Этот трубопровод меняет правила игры для Болгарии. Это также ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы. У Европы есть все необходимое, чтобы освободиться от российского ископаемого топлива", - сказала она на церемонии открытия газопровода.

Трубопровод пройдет от Комотини в Греции до Стара-Загора в Болгарии.

Проект стоимостью 240 млн евро соединяет Болгарию с Южным газовым коридором и Трансадриатическим трубопроводом (TAP). Это позволит осуществлять поставки из различных источников в страны Юго-Восточной и Центральной Европы, включая Молдову и Украину.

Длина трубопровода IGB составляет 182 км, из которых 31 км приходится на территорию Греции. Техническая мощность - 3 млрд кубометров в год. Есть возможность увеличить его до 5 млрд кубометров за счет строительства компрессорной станции на территории Греции, что позволит обеспечить и реверс.

По трубопроводу в Болгарию будет транспортироваться 1 млрд кубометров азербайджанского газа. Ранее газовые операторы Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии предложили транспортировать увеличенные поставки азербайджанского газа через свои сети в Центральную Европу.

Кроме того, ведутся строительные работы на будущем терминале сжиженного природного газа (СПГ) в Александруполисе недалеко от Комотини.

Ранее Болгария удовлетворяла более 90% своих потребностей импортом российского газа. После отказа платить России в рублях, "Газпром" полностью приостановил поставки газа компании "Булгаргаз". Тогда Болгария начала пробные поставки газа из Азербайджана. Греция покрывала около 40% годовых потребностей российским газом.