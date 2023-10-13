Між Бердичевом і Козятином з рейок зійшли вагони: ряд поїздів прямують новими маршрутами
Між Бердичевом та Козятином з рейок зійшло кілька вантажних вагонів. Через аварію змінено маршрут ряду пасажирських поїздів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Так, через Жмеринку та Підволочиськ із затримкою до 2 годин слідуватимуть наступні поїзди:
- 7 Київ - Чернівці,
- 95 Київ - Рахів,
- 49 Київ – Трускавець.
Поїзд 23 Київ – Хелм слідує за зміненим маршрутом через Коростень та Шепетівку із затримкою близько 1 години.
У той же час, поїзд 78 Ковель – Одеса прямуватиме через Бердичів, Житомир, Фастів та Козятин із затримкою до 3 годин.
Поїзд 6 Ясіня – Запоріжжя прямуватиме через Шепетівку, Коростень та Фастів із затримкою до 3 годин без зупинки по станції Бердичів.
"Пасажирів від Бердичева на цей рейс у дніпровському напрямку довеземо до Фастова поїздом 78 з наступною пересадкою на придбані місця. Пасажирів цього рейсу ДО Бердичева готуємо до пересадки на поїзд 88 у Фастові", - пояснили в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, що з 30 червня 2023 року повернуто супровід воєнізованої охорони пасажирських поїздів. Нині вона працює у поїздах №81 Київ – Ужгород, №41 Дніпро – Трускавець та №712 Київ – Краматорськ.
УЗ також призначила додаткові поїзди на напрямки Київ-Львів та Київ-Харків.
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