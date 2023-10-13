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Между Бердичевом и Казатином с рельс сошли вагоны: ряд поездов следуют новыми маршрутами

Пятница 13 октября 2023 02:27
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Между Бердичевом и Казатином с рельс сошли вагоны: ряд поездов следуют новыми маршрутами Фото: между Бердичевом и Казатином с рельс сошли вагоны, поезда следуют по новым маршрутам (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Между Бердичевом и Казатином с рельс сошло несколько грузовых вагонов. Из-за аварии изменен маршрут ряда пассажирских поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Так, через Жмеринку и Подволочиск с задержкой до 2 часов будут следовать следующие поезда:

  • 7 Киев - Черновцы,
  • 95 Киев - Рахов,
  • 49 Киев – Трускавец.

Поезд 23 Киев – Хелм следует по измененному маршруту через Коростень и Шепетовку с задержкой около 1 часа.

В тоже время, поезд 78 Ковель – Одесса будет следовать через Бердичев, Житомир, Фастов и Казатин с задержкой до 3 часов.

Поезд 6 Ясиня – Запорожье будет следовать через Шепетовку, Коростень и Фастов с задержкой до 3 часов без остановки по станции Бердичев.

"Пассажиров от Бердичева на этот рейс в днепровском направлении довезем до Фастова на поезде 78 с последующей пересадкой на приобретенные места. Пассажиров этого рейса ДО Бердичева готовим к пересадке на поезд 88 в Фастове", - объяснили в "Укрзализныце".

Напомним, что с 30 июня 2023 года возвращено сопровождение военизированной охраной пассажирских поездов. В настоящее время она работает в поездах №81 Киев – Ужгород, №41 Днепр – Трускавец и №712 Киев – Краматорск.

УЗ также назначила дополнительные поезда на направления Киев-Львов и Киев-Харьков.

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