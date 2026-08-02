Мізерні просування ціною тисяч життів: в ISW оцінили "успіхи" наступу РФ у липні

За даними ISW, у липні 2026 року російські війська просунулися на 37,85 кв.км, тобто в середньому на 1,22 кв.км на день.

При цьому аналітики зазначають, що темпи просування Росії з лютого 2026 року істотно не змінилися.

І хоча в липні 2026 року російські війська проникли на більшу територію, ніж у останні місяці - приблизно на 121,56 кв. км, проте це лише незначна частина порівняно з темпами просування Росії в липні 2025 року, коли російські сили захопили 455,74 кв. км.

Аналітики зазначають, що в липні 2026 року російські війська активізували спроби проникнення в Костянтинівку Донецької області, але це не призвело до захоплення Костянтинівки чи досягнення будь-яких оперативно значущих цілей.

"Щомісячні темпи просування Росії у 2026 році були значно нижчими, ніж темпи просування Росії за той самий період 2025 року, навіть з урахуванням проникнень на українську територію", - йдеться у звіті.

інфографіка ISW

До того ж триваючі контратаки України, кампанія ударів середньої дальності та домінування українських безпілотників продовжують обмежувати темпи просування Росії та її здатність використовувати механізовану техніку.

У липні 2026 року російські війська провели кілька механізованих штурмів в окремих районах театру військових дій, але вони не привели до суттєвих успіхів.

Хоча Кремль уже кілька років оптимізує російську армію для позиційної війни, а не для маневреної, українські інновації значно уповільнюють просування Росії у 2026 році порівняно з попередніми роками.

"Немає жодних ознак того, що російські війська зможуть різко прискорити своє просування або відновити маневрений характер війни на даний момент", – підсумували аналітики.

Фахівці також зазначили, що у липні російські війська зазнали найвищого рівня втрат у 2026 році, заплативши дедалі вищу ціну за відсутність значного збільшення темпів просування - попри спроби Кремля заперечити цей факт за допомогою когнітивної війни.

Генеральний штаб України 1 серпня повідомив, що російські війська зазнали 42 860 втрат у липні 2026 року, що є новим місячним максимумом за всю війну. Дані Генерального штабу України свідчать про те, що втрати росіян неухильно зростають з лютого 2026 року, коли російські війська зазнали 26 090 втрат.