Мізерні просування ціною тисяч життів: в ISW оцінили "успіхи" наступу РФ у липні

Весняно-літній наступ Росії не приніс істотних оперативних результатів і фактично провалився. У липні росіяни захопили вчетверо менше територій, ніж за той самий період минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
За даними ISW, у липні 2026 року російські війська просунулися на 37,85 кв.км, тобто в середньому на 1,22 кв.км на день.
При цьому аналітики зазначають, що темпи просування Росії з лютого 2026 року істотно не змінилися.
І хоча в липні 2026 року російські війська проникли на більшу територію, ніж у останні місяці - приблизно на 121,56 кв. км, проте це лише незначна частина порівняно з темпами просування Росії в липні 2025 року, коли російські сили захопили 455,74 кв. км.
Аналітики зазначають, що в липні 2026 року російські війська активізували спроби проникнення в Костянтинівку Донецької області, але це не призвело до захоплення Костянтинівки чи досягнення будь-яких оперативно значущих цілей.
"Щомісячні темпи просування Росії у 2026 році були значно нижчими, ніж темпи просування Росії за той самий період 2025 року, навіть з урахуванням проникнень на українську територію", - йдеться у звіті.
інфографіка ISW
До того ж триваючі контратаки України, кампанія ударів середньої дальності та домінування українських безпілотників продовжують обмежувати темпи просування Росії та її здатність використовувати механізовану техніку.
У липні 2026 року російські війська провели кілька механізованих штурмів в окремих районах театру військових дій, але вони не привели до суттєвих успіхів.
Хоча Кремль уже кілька років оптимізує російську армію для позиційної війни, а не для маневреної, українські інновації значно уповільнюють просування Росії у 2026 році порівняно з попередніми роками.
"Немає жодних ознак того, що російські війська зможуть різко прискорити своє просування або відновити маневрений характер війни на даний момент", – підсумували аналітики.
Фахівці також зазначили, що у липні російські війська зазнали найвищого рівня втрат у 2026 році, заплативши дедалі вищу ціну за відсутність значного збільшення темпів просування - попри спроби Кремля заперечити цей факт за допомогою когнітивної війни.
Генеральний штаб України 1 серпня повідомив, що російські війська зазнали 42 860 втрат у липні 2026 року, що є новим місячним максимумом за всю війну. Дані Генерального штабу України свідчать про те, що втрати росіян неухильно зростають з лютого 2026 року, коли російські війська зазнали 26 090 втрат.
Нагадаємо, раніше аналітики ISW поідомляли, що російське військове командування бреше диктатору Володимиру Путіну про масштаби успіхів на півночі України, заявляючи, що війська РФ активно просуваються у Харківській та Сумській областях.
Аналітики зазначають, що армія РФ майже щодня, починаючи щонайменше з 22 липня, заявляє про захоплення нового населеного пункту на Харківщині та Сумщині.
Так, 29 липня росіяни заявили про захоплення Нової Січі, а 30 липня - про захоплення Малої Слобідки та Могриці в Сумській області, а також Вірівки в Харківській області.
Тим часом ЗСУ спростовують ці заяви та здійснюють успішні атаки на півночі.