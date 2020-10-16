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Миздрав получит ПЦР-тесты для определения сразу нескольких болезней

Киев, Пятница 16 октября 2020 20:14
Миздрав получит ПЦР-тесты для определения сразу нескольких болезней
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство здравоохранения Украины заказало специальные ПЦР-тесты, которые кроме коронавируса, могут сразу обнаружить еще несколько болезней. Многокомпонентные тест-системы будут разработаны украинскими производителями.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, сегодня в Украине изготовлением ПЦР-систем для выявления коронавируса занимаются 3 компании. Многокомпонентные тест-системы Минздрав заказал в Академии медицинских наук.

"Мы договорились, что они будут делать тест-систему на 5 заболеваний. Коронавирус, грипп, грипп А и Б", - рассказал Ляшко.

Напомним, в Минздраве отмечали, что для подтверждения коронавируса пациенту необязательно иметь положительный ПЦР-тест. Во время установления диагноза врачи смотрят на симптомы, которые имеет больной.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине подтвердили почти 6 тысяч случаев коронавируса. Это наибольшее суточное количество подтвержденных заболевших с начала эпидемии коронавируса в стране.

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Новости Украины Общество Министерство здравоохранения УкраинытестыВиктор ЛяшкоКоронавирусГрипп

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