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МОЗ отримає ПЛР-тести для визначення відразу декількох хвороб

Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 20:14
МОЗ отримає ПЛР-тести для визначення відразу декількох хвороб
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство охорони здоров'я України замовило спеціальні ПЛР-тести, які крім коронавірусу, можуть відразу виявити ще декілька хвороб. Багатокомпонентні тест-системи будуть розроблені українськими виробниками.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, сьогодні в Україні виготовленням ПЛР-систем для виявлення коронавірусу займаються 3 компанії. Багатокомпонентні тест-системи МОЗ замовив в Академії медичних наук.

"Ми домовилися, що вони робитимуть тест-систему на 5 захворювань. Коронавірус, грип, грип А і Б", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, у МОЗ зазначали, що для підтвердження коронавірусу пацієнту необов'язково мати позитивний ПЛР-тест. Під час встановлення діагнозу лікарі дивляться на симптоми, які має хворий.

Крім того, за минулу добу в Україні підтвердили майже 6 тисяч випадків коронавірусу. Це найбільша добова кількість підтверджених хворих з початку епідемії коронавірусу в країні.

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Новини України Суспільство Мінстерство охорони здоров'я УкраїнитестыВиктор ЛяшкоКоронавірусГрип

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