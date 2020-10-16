МОЗ отримає ПЛР-тести для визначення відразу декількох хвороб

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Міністерство охорони здоров'я України замовило спеціальні ПЛР-тести, які крім коронавірусу, можуть відразу виявити ще декілька хвороб. Багатокомпонентні тест-системи будуть розроблені українськими виробниками.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, сьогодні в Україні виготовленням ПЛР-систем для виявлення коронавірусу займаються 3 компанії. Багатокомпонентні тест-системи МОЗ замовив в Академії медичних наук.

"Ми домовилися, що вони робитимуть тест-систему на 5 захворювань. Коронавірус, грип, грип А і Б", - розповів Ляшко.

Нагадаємо, у МОЗ зазначали, що для підтвердження коронавірусу пацієнту необов'язково мати позитивний ПЛР-тест. Під час встановлення діагнозу лікарі дивляться на симптоми, які має хворий.

Крім того, за минулу добу в Україні підтвердили майже 6 тисяч випадків коронавірусу. Це найбільша добова кількість підтверджених хворих з початку епідемії коронавірусу в країні.