МИУ введет электронную регистрацию разрешений для международных автоперевозчиков

Фото: Владимир Омелян (РБК-Украина)

По словам Омеляна, за два года МИУ смогло существенно нарастить квоту для украинских автоперевозчиков

К концу 2018 года Министерство инфраструктуры введет электронную регистрацию разрешений на международные перевозки. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян с трибуны Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, введение такой регистрации необходимо для предотвращения коррупции.

"До конца года мы введем полностью электронную регистрацию и сверку с таможней относительно реального количества выданных разрешений, их пересечения границы. QR код на каждом для того, чтобы исключить коррупцию в этом случае", - сообщил Омелян.

Так, во время часа вопросов к правительству народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Василий Яницкий заявил, что в Украине ежегодно не хватает разрешений на международные перевозки. По его словам, в 2017 году разрешения закончились уже в ноябре, а в 2018-м году - в сентябре. Министр инфраструктуры в свою очередь пояснил, что разрешений не хватает из-за постоянного роста перевозок между Украиной и странами Евросоюза.

"В связи с тем, что у нас каждый год растет товарооборот со странами ЕС, соответственно растет и доля автомобильных перевозок. Каждый год мы проводим напряженные переговоры с нашими коллегами из Польши, Венгрии, Румынии, Словакии и других стран. За последние два года мы смогли существенно нарастить квоту для украинских автомобильных перевозчиков. Но, безусловно, ее не хватает", - сообщил Омелян.

Он отметил, что Мининфраструктуры получило дополнительные разрешения на международные перевозки Украины с Польшей.

"На прошлой неделе мы завершили очень тяжелые переговоры с польской стороной о выдаче дополнительных разрешений на этот год для украинских автоперевозчиков. Такие разрешения получены. Но остается проблема с их прозрачной выдачей и отсутствием коррупционного фактора", - добавил глава МИУ.

Напомним, Украина и Польша договорились о предварительном обмене 160 тысяч разрешений на автоперевозки в 2019 году. Отмечалось, что стороны проведут очередное заседание смешанной комиссии в первой половине 2019 года, где и будет принято решение об установлении окончательной квоты.

Как писало РБК-Украина ранее, Украина и Чехия договорились увеличить квоту на автоперевозки. Так, квота двусторонних разрешений для украинских автоперевозчиков на перевозку в/из Чехии в 2019 году будет увеличена на 2 тыс. штук.