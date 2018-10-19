МІУ введе електронну реєстрацію дозволів для міжнародних автоперевізників

Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

За словами Омеляна, за два роки МІУ змогло суттєво наростити квоту для українських автоперевізників

До кінця 2018 року Міністерство інфраструктури запровадить електронну реєстрацію дозволів на міжнародні перевезення. Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян з трибуни Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, введення такої реєстрації необхідне для унеможливлення корупції.

"До кінця року ми введемо повністю електронну реєстрацію і звірку з митницею щодо реальної кількості виданих дозволів, їх перетину кордону. QR код на кожному для того, щоб унеможливити корупцію у цьому випадку", - повідомив Омелян.

Так, під час години запитань до уряду народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Василь Яницький заявив, що в Україні щороку не вистачає дозволів на міжнародні перевезення. За його словами, у 2017 році дозволи закінчились вже у листопаді, а у 2018-му році - у вересні. Міністр інфраструктури у свою чергу пояснив, що дозволів не вистачає через постійне зростання кількості перевезень між Україною та країнами Євросоюзу.

"У зв’язку з тим, що у нас кожного року зростає товарообіг з країнами ЄС, відповідно зростає і частка автомобільних перевезень. Кожного року ми проводимо напружені переговори з нашими колегами з Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та інших держав. За останні два роки ми змогли суттєво наростити квоту для українських автомобільних перевізників. Але, безумовно, її не вистачає", - повідомив Омелян.

Він наголосив, що Мінінфраструктури отримало додаткові дозволи на міжнародні перевезення України з Польщею.

"Минулого тижня ми завершили дуже важкі переговори з польською стороною щодо видачі додаткових дозволів на цей рік для українських автоперевізників. Такі дозволи отримані. Але залишається проблема з їх прозорою видачею і відсутністю корупційного фактору", - додав голова МІУ.

Нагадаємо, Україна і Польща домовилися про попередній обмін 160 тисяч дозволів на автоперевезення у 2019 році. Зазначалося, що сторони проведуть чергове засідання змішаної комісії у першій половині 2019 року, де і буде ухвалено рішення про встановлення остаточної квоти.

Як писало РБК-Україна раніше, Україна і Чехія домовилися збільшити квоту на автоперевезення. Так, квота двосторонніх дозволів для українських автоперевізників на перевезення в/з Чехії у 2019 році буде збільшена на 2 тис. штук.