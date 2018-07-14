Кабмін готується посилити відповідальність туроператорів

Уряд відстежує ситуацію на ринку туристичних послуг

Кабінет міністрів України готує рішення, які будуть попереджувати неприємні випадки на ринку туристичних послуг, а також посилять відповідальність туристичних компаній. Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає урядовий портал.

Зокрема, Гройсман зазначив, що на сьогодні туристичний бізнес в Україні переважно приватний, і оперативно відстежувати потужності компаній і зіставити дані з обсягом підписаних договорів майже неможливо. Разом з тим, факти неналежного виконання договірних умов - це "серйозний дзвінок, що є проблеми" і треба переглядати кваліфікаційні вимоги до туркомпаній і авіакомпаній.

"Я дав доручення першому віце-прем'єр-міністру Степану Кубіву спільно з Міністерством інфраструктури створити групу, оцінити ситуацію, притягти до відповідальності компанії (які неналежним чином ведуть свою діяльність). Такі випадки були і раніше. Але ми розуміємо сьогоднішню ситуацію і думаємо про те, як посилити відповідальність компаній", - заявив Гройсман.

Нагадаємо, цього тижня в Туреччині застрягли понад 500 українських туристів через проблеми між туроператорами і перевізниками.