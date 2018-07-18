Пасажиропотік через аеропорти України збільшився на 26%, - МІУ

У МІУ повідомили про збільшення потоку пасажирів через аеропорти України

Через аеропорти України потік пасажирів з початку 2018 року збільшився на 26%. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України (МІУ).

Зазначається, що за січень-червень 2018 року українськими аеропортами скористались 8,9 млн пасажирів. У 2012 році ця цифра становила 7,1 млн пасажирів.

Потік пасажирів на міжнародному сполученні в аеропортах України склав 7,9 млн осіб. Зростання пасажиропотоку за міжнародними напрямками склало 27,1%.

У внутрішньому авіасполученні українськими аеропортами кількість пасажирів сягла одного мільйона.

При цьому українські авіакомпанії наростили 18,7% пасажирських перевезень та обслужили 4,9 млн пасажирів на міжнародних авіаційних сполученнях (на 18,8% у порівнянні з минулим роком).

Обсяг комерційних рейсів, виконаних українськими авіакомпаніями, збільшився на 8%. У міжнародному сполученні виконано 38,3 тис. комерційних авіаперевезень, що на 7,3% більше аналогічного періоду минулого року.

Фото: інфографіка авіаперевезень (mtu.gov.ua)

Нагадаємо, 14 липня 2018 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України готує рішення, які будуть запобігати неприємним випадкам на ринку туристичних послуг. Також буде посилено відповідальність туристичних компаній.