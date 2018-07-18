Пасажиропотік через аеропорти України збільшився на 26%, - МІУ

Новини Туризм 18.07.2018 - 18:49
Ілюстративне фото (iev.aero)
Ілюстративне фото (iev.aero)

У МІУ повідомили про збільшення потоку пасажирів через аеропорти України

Через аеропорти України потік пасажирів з початку 2018 року збільшився на 26%. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України (МІУ).

Зазначається, що за січень-червень 2018 року українськими аеропортами скористались 8,9 млн пасажирів. У 2012 році ця цифра становила 7,1 млн пасажирів.

Потік пасажирів на міжнародному сполученні в аеропортах України склав 7,9 млн осіб. Зростання пасажиропотоку за міжнародними напрямками склало 27,1%.

У внутрішньому авіасполученні українськими аеропортами кількість пасажирів сягла одного мільйона.

При цьому українські авіакомпанії наростили 18,7% пасажирських перевезень та обслужили 4,9 млн пасажирів на міжнародних авіаційних сполученнях (на 18,8% у порівнянні з минулим роком).

Обсяг комерційних рейсів, виконаних українськими авіакомпаніями, збільшився на 8%. У міжнародному сполученні виконано 38,3 тис. комерційних авіаперевезень, що на 7,3% більше аналогічного періоду минулого року.

Пасажиропотік через аеропорти України збільшився на 26%, - МІУ
Пасажиропотік через аеропорти України збільшився на 26%, - МІУ
 

Фото: інфографіка авіаперевезень (mtu.gov.ua)

Нагадаємо, 14 липня 2018 року прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України готує рішення, які будуть запобігати неприємним випадкам на ринку туристичних послуг. Також буде посилено відповідальність туристичних компаній.

Аеропорт "Львів" повідомив про затримку двох рейсів Azur Air У Єгипті затримується авіарейс до Львова
Теги:  МІУ,  аэропорт,  авиакомпания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС