МИУ рассчитывает на принятие Радой закона об автоматическом контроле на дорогах в сентябре

Автоматические комплексы будут осуществлять преселекторную работу

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) рассчитывает на принятие Верховной радой закона об автоматическом весогабаритном контроле на дорогах в сентябре. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает корреспондент РБК-Украина.

"В августе мы намерены разработать большой пакет решений, которые касаются и автоматической фиксации скоростного режима, весового контроля, ответственности перевозчиков. И я надеюсь, что парламент найдет время и возможность проголосовать их в сентябре", - сказал он.

При этом, по словам министра, автоматические комплексы весового контроля Weight-in-Motion (WiM) будут осуществлять преселекторную работу для инспекторов "Укртрансбезопасности" еще до принятия этого закона.

"Cистемы WiM будут делать преселекторную работу - вычленять из потока те автомобили, которые нарушают законодательство. И на следующем посте, где будет стоять инспектор "Укртрансбезопасности", они будут взвешены и оштрафованы", - сказал он, добавив, что таким образом министерство хочет продемонстрировать качество работы системы, чтобы доказать необходимость ее полноценного внедрения.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, Всемирный банк объявил тендер на закупку 10 комплексов взвешивания в движении (Weight-in-motion) для Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, общая сумма тендера составляет 4,9 млн долларов.