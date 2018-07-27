МІУ розраховує на прийняття Радою закону про автоматичний контроль на дорогах у вересні

Автоматичні комплекси будуть здійснювати преселекторну роботу

Міністерство інфраструктури України (МІУ) розраховує на прийняття Верховною радою закону про автоматичний вагогабаритний контроль на дорогах у вересні. Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

"У серпні ми маємо намір розробити великий пакет рішень, які стосуються і автоматичної фіксації швидкісного режиму, вагового контролю, відповідальності перевізників. І я сподіваюся, що парламент знайде час і можливість проголосувати їх у вересні", - сказав він.

При цьому, за словами міністра, автоматичні комплекси вагового контролю Weight-in-Motion (WiM) будуть здійснювати преселекторну роботу для інспекторів "Укртрансбезпеки" ще до прийняття цього закону.

"Системи WiM будуть робити преселекторну роботу - виокремлювати з потоку ті автомобілі, які порушують законодавство. І на наступному пості, де буде стояти інспектор "Укртрансбезпеки", вони будуть зважені і оштрафовані", - сказав він, додавши, що таким чином міністерство хоче продемонструвати якість роботи системи, щоб довести необхідність її повноцінного впровадження.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, Світовий банк оголосив тендер на закупівлю 10 комплексів зважування в русі (Weight-in-motion) для Державної служби України з безпеки на транспорті. За словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, загальна сума тендеру складає 4,9 млн доларів.