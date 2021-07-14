МИУ предлагает с 2030 запретить ввоз дизельных и бензиновых авто в Украину

Сообщается, что подготовлен законопроект о внесении изменений в закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств". Документ разработан в целях реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и других европейских директив.

Также законопроект призван стимулировать использование электромобилей. Предлагается ввести поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине:

с 01.01.2027 - запрет на б/у автомобили с дизельными двигателями внутреннего сгорания;

с 01.01.2030 - запрет новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Запрет не будет распространяться на автомобили для ВСУ и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования. Также запрет не будет распространятся на машины, которые получают в наследство, и на ретро автомобили старше 1981 года.

На данный момент идет обсуждение законопроекта.