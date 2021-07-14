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МІУ пропонує з 2030 заборонити ввезення дизельних і бензинових авто до України

Автор: РБК-Україна

Міністерство інфраструктури України пропонує з 2030 року заборонити ввезення до країни дизельних і бензинових автомобілів. Відповідний законопроект вже підготували у відомстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МІУ.

Повідомляється, що підготовлено законопроект про внесення змін до закону "Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів". Документ розроблено з метою реалізації окремих положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та інших європейських директив.

Також законопроект покликаний стимулювати використання електромобілів. Пропонується ввести поетапну заборону на ввезення та першу реєстрацію автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, в тому числі і вироблених в Україні:

  • з 01.01.2027 - заборона на вживані автомобілі з дизельними двигунами внутрішнього згоряння;
  • з 01.01.2030 - заборона нових автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згоряння, а також вживаних і нових автомобілів з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння.

Заборона не поширюватиметься на автомобілі для ЗСУ та інших військових формувань, для фермерських господарств з метою їх використання за межами автодоріг загального користування. Також заборона не поширюватиметься на машини, які отримують у спадок, і на ретро автомобілі старше 1981 року.

На даний момент йде обговорення законопроекту.

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