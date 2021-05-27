МИУ поручили ускорить создание национальной авиакомпании, - Шмыгаль

Об этом во время поездки в Днепр заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает правительственный портал .

По его словам, внутренний авиаперевозчик должен закупать украинские самолеты, но ведутся переговоры и о закупке самолетов международных производителей. В частности, уже есть контакты с тремя крупнейшими мировыми компаниями.

"Развитие украинской национальной авиакомпании должно способствовать и развитию авиастроения в Украине", - отметил Шмыгаль и напомнил, что впервые за 30 лет Украина заказала "Антонову" несколько самолетов.

Кроме того, по его мнению, создание национальной авиакомпании должно повлиять на удешевление билетов на внутренние рейсы. Он добавил, что новый министр инфраструктуры получил задание ускорить процесс переговоров и работы для создания такого национального авиаперевозчика. В ближайшее время должны быть заключены соответствующие меморандумы.