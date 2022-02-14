МИУ меняет порядки в линейном судоходстве, чтобы усилить давление на бизнес, - экс-министр

"Линейное судоходство - это небольшие объемы грузов, которые должны доставляться по регулярным графикам. Это могут быть контейнеры, автомобили, любые другие грузы. Но Министерство инфраструктуры делает очередное наступление на бизнес, внося изменения в инструкцию. Зачем? Очень простая логика: они хотят опять-таки поднять налоги", - объяснил Омелян в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул: власть организовала беспрецедентное давление на бизнес, в том числе международное, в то время, когда экономика Украины переживает сложные времена, а предприниматели нуждаются в поддержке.

"В такие времена нужно ввести нормальные условия упрощенного администрирования налогового давления и вообще логистики в Украине. А власть снова закручивает гайки! Изменения в инструкции, которые инициирует МИУ, будут иметь абсолютно негативный эффект и для украинского, и для иностранного бизнеса, который работает в Украине" , - подчеркнул Емельян.

Вместо того, чтобы усложнять жизнь бизнесу, Министерство инфраструктуры должно завершить концессию морских портов Украины, и прекратить наконец коррупцию в дипломировании моряков, резюмировал эксперт.