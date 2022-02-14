МИУ меняет порядки в линейном судоходстве, чтобы усилить давление на бизнес, - экс-министр

Проект приказа "О внесении изменений в Инструкцию по порядку регистрации линий заграничного плавания", который был разработан в Министерстве инфраструктуры, будет иметь негативный эффект на отрасль и усиливает давление на бизнес.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
"Линейное судоходство - это небольшие объемы грузов, которые должны доставляться по регулярным графикам. Это могут быть контейнеры, автомобили, любые другие грузы. Но Министерство инфраструктуры делает очередное наступление на бизнес, внося изменения в инструкцию. Зачем? Очень простая логика: они хотят опять-таки поднять налоги", - объяснил Омелян в эфире телеканала "Украина 24".
Он подчеркнул: власть организовала беспрецедентное давление на бизнес, в том числе международное, в то время, когда экономика Украины переживает сложные времена, а предприниматели нуждаются в поддержке.
"В такие времена нужно ввести нормальные условия упрощенного администрирования налогового давления и вообще логистики в Украине. А власть снова закручивает гайки! Изменения в инструкции, которые инициирует МИУ, будут иметь абсолютно негативный эффект и для украинского, и для иностранного бизнеса, который работает в Украине" , - подчеркнул Емельян.
Вместо того, чтобы усложнять жизнь бизнесу, Министерство инфраструктуры должно завершить концессию морских портов Украины, и прекратить наконец коррупцию в дипломировании моряков, резюмировал эксперт.
Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что инициатива МИУ - это свидетельство того, что ведомство множит бюрократические процедуры вместо того, чтобы развивать морскую отрасль Украины.
А генеральный директор Федерации работодателей транспорта Владимир Гусак заявил, что изменения в порядке регистрации линий угрожают Украине потерей отдельных направлений плавания.