МІУ змінює порядки у лінійному судноплавстві, щоб посилити тиск на бізнес, - екс-міністр

"Лінійне судноплавство - це невеликі обсяги вантажів, які повинні доставлятися за регулярним графіками. Це можуть бути контейнери, автомобілі, будь-які інші вантажі. Але Міністерство інфраструктури робить черговий наступ на бізнес, вносячи зміни до інструкції. Навіщо? Дуже проста логіка: вони хочуть знову-таки підняти податки", - пояснив Омелян у ефірі телеканалу "Україна 24".

Він підкреслив: влада організувала безпрецедентний тиск на бізнес, у тому числі міжнародний, у той час, коли економіка України переживає складні часи, а підприємці потребують підтримки.

"У такі часи потрібно запровадити нормальні умови спрощеного адміністрування податкового тиску і взагалі логістики в Україні. А влада знову закручує гайки! Зміни до інструкцій, які ініціює МІУ, будуть мати абсолютно негативний ефект і для українського, і іноземного бізнесу, який працює в Україні", - наголосив Омелян.

Замість того, аби ускладнювати життя бізнесу, Міністерство інфраструктури мало би завершити концесію морських портів України, та припинити нарешті корупцію у дипломуванні моряків, резюмував експерт.

