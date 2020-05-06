МИУ изучит вопросы строительства нового аэропорта в Мукачево

Министерство инфраструктуры Украины изучит возможность строительства нового аэропорта в Мукачево Закарпатской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра инфраструктуры Владислава Криклия.

По его словам, на сегодняшнем заседании Кабмина было принято решение снизить до 30% часть чистого дохода, которая перечисляется аэропортами "Борисполь" и "Львов" в госбюджет. Ранее вычету подлежало 90% дохода.

"Министерство инфраструктуры проработает вопрос строительства нового аэропорта в Мукачево", - добавил Криклий.

Отметим, в бюджет-2020 был заложен 1 млрд гривен на строительство новых аэропортов в Днепре, Мукачево и Измаиле.

Мукачевский аэропорт находится на территории бывшей военной базы в 6 км от города, которую закрыли еще в 1993 году. В советские времена считался одним из лучших аэропортов на западной границе СССР. С 1996 года территория авиабазы перешла в коммунальную собственность Закарпатской области, а с 2005 года - в собственность города.

Напомним, на сегодняшнем заседании правительство открыло еще один пункт пропуска на границе с Польшей для грузовых перевозок. В частности, из перечня закрытых пунктов пропуска исключены пункт пропуска "Рава-Русская" и "Скадовский морской торговый порт" (Херсонская область).