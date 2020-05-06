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Правительство открыло еще один пункт пропуска на границе с Польшей

Новости » Экономика     06.05.2020 - 14:17
Правительство открыло еще один пункт пропуска на границе с Польшей
Фото: пункт пропуска (dpsu.gov.ua)

Кабмин внес изменения в перечень пунктов, которые работают во время карантина

Кабинет министров внес изменения в распоряжение от 13 марта 2020 года № 288 "О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу". Соответствующее решение было принято во время заседания правительства.

Согласно решению, из перечня закрытых пунктов пропуска исключены пункт пропуска на границе с Польшей "Рава-Русская" и "Скадовский морской торговый порт".

В пояснительной записке к проекту распоряжения отмечается, сейчас на польской границе работают два пункта "Ягодин" и "Краковец", из-за чего возник риск разрыва устоявшихся логистических звеньев и создания препятствий для международной торговли с Республикой Польша да и в целом.

Также, учитывая технологические особенности перегрузки и оформления грузов в морских портах Украины что ограничения портах является нецелесообразным, считают в Министерстве инфраструктуры.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 апреля согласовал внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины, которые разблокируют использование кредита 100 млн евро от Польши на обустройство пунктов пропуска на границе.

Отметим, в начале апреля на западных границах Украины со странами Европейского союза застряли сотни фур.

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