Основной акцент будет делаться на базовые аэропорты

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) хочет в следующем году восстановить взлетные полосы в около 10 аэропортах Украины. Об этом сегодня во время презентации Дорожной карты реформ в транспортной инфраструктуре сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, разрабатывается стратегия развития региональных аэропортов.

"Мы хотим заложить средства на восстановление полос около десяти аэропортов в бюджетные средства на следующий год", - сказал он.

Также, по словам замминистра, министерство готовит проект государственно-частного партнерства с привлечением кредитных средств на восстановление полос.

"Будут привлекаться средства, как кредит, под государственную или муниципальную гарантию или инвестиция параллельно со строительством инвестором терминального комплекса", - отметил он.

О каких именно аэропортах идет речь, Довгань пока отказался сообщать, однако отметил, что основной акцент будет делаться на базовые аэропорты.

"Малые аэропорты тоже рассматриваются, подготовлен проект технико - экономического обоснования для аэропорта в Белой Церкви. Предоставленные недавно дополнительные средства на реконструкцию полосы в аэропорту "Одесса". Смотрим также на стратегию развития "Борисполя". Готовится проект и уже построится терминальный комплекс в аэропорту Запорожья", - добавил Довгань.

Напомним, 18 июля пресс-служба МИУ сообщила о том, что поток пассажиров через аэропорты Украины с начала 2018 года увеличился на 26%.