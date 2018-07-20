МІУ хоче наступного року відновити злітні смуги у близько 10 аеропортах України

Основний акцент робитиметься на базові аеропорти

Міністерство інфраструктури України (МІУ) хоче в наступному році відновити злітні смуги у близько 10 аеропортах України. Про це сьогодні під час презентації Дорожньої карти реформ в транспортній інфраструктурі повідомив заступник міністра інфраструктури України з питань євроінтеграції Віктор Довгань, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, розробляється стратегія розвитку регіональних аеропортів.

"Ми хочемо закласти кошти на відновлення смуг близько десяти аеропортів у бюджетні кошти на наступний рік", - сказав він.

Також, за словами замміністра, міністерство готує проект державно-приватного партнерства із залученням кредитних коштів на відновлення смуг.

"Залучатимуться кошти, як кредит, під державну чи муніципальну гарантію або інвестиція паралельно з будівництвом інвестором термінального комплексу", - зазначив він.

Про які саме аеропорти йде мова, Довгань наразі відмовився повідомляти, однак зазначив, що основний акцент робитиметься на базові аеропорти.

"Малі аеропорти теж розглядаються, підготовлено проект техніко - економічного обґрунтування для аеропорту у Білій Церкві. Надані недавно додаткові кошти на реконструкцію смуги в аеропорту "Одеса". Дивимося також на стратегію розвитку "Борисполя". Готується проект і вже побудується термінальний комплекс в аеропорту Запоріжжя", - додав Довгань.

Нагадаємо, 18 липня прес-служба МІУ повідомила про те, що потік пасажирів через аеропорти України з початку 2018 року збільшився на 26%.