Миттєві гроші під 1500% річних: НБУ готує обмеження за мікрокредитами

Національний банк пропонує законодавчо обмежити ставки за мікрокредитами фінансових компаній. Зараз вони у середньому становлять 1500% річних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Як зазначили в прес-службі, фінансові компанії, що займаються мікрокредитуванням, свідомо обирають бізнес-модель надання своїх послуг вразливим верствам населення, які часто не усвідомлюють наслідків своїх дій.
По суті, фінансові компанії пропонують "миттєве рішення" фінансових проблем малозабезпеченим громадянам, особам без постійного прибутку, студентам тощо.
"Основним каналом продажу таких споживчих кредитів є дистанційні канали, тобто онлайн-кредитування за лічені хвилини, доступне 24/7. Це тільки посилює проблему. Водночас, оскільки оцінка кредитоспроможності позичальників практично не здійснюється, ставка за такими кредитами в середньому сягає 1 500% річних", - йдеться в повідомленні.
Аналіз звернень громадян та інформації, отриманої під час нагляду, свідчить, що переважна більшість договорів на отримання так званих "швидких онлайн-позик" укладаються вночі з метою зробити ставку в онлайн-казино, зазначили в прес-службі.
НБУ пропонує унести зміни до закону "Про споживче кредитування" наступні зміни:
Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, відколи Національний банк став регулятором фінансових компаній, що надають споживчі кредити населенню, дуже часто звучало два питання: чому ці кредити такі дорогі, а поведінка кредиторів настільки нецивілізована?
За його словами, питання етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості вже вирішено: НБУ здійснює постійний нагляд за поведінкою кредиторів та колекторів.
"А от кредити під понад 1 500% річних - вкрай нездорова практика. Вона ототожнює послугу споживчого кредиту з "борговим ярмом" та підкреслює невідповідність законодавства України кращим міжнародним практикам, у тому числі країн ЄС, до спільноти яких ми прагнемо приєднатися. Таку невідповідність потрібно прибирати - і бажано якнайшвидше. І ми це зробимо", - додав Пишний.
Голова НБУ також навів одне зі звернень, що надійшло до контакт-центу НБУ через онлайн-форму на сайті. За його словами, подібних звернень - тисячі.
Нагадаємо, закон щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій повністю набрав чинності 1 січня 2021 року та змінив правила мікрокредитування.
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