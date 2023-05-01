Быстрые деньги под 1500% годовых: НБУ готовит ограничения по микрокредитам

Как отметили в пресс-службе, финансовые компании, занимающиеся микрокредитованием, сознательно выбирают бизнес-модель предоставления своих услуг уязвимым слоям населения, часто не осознающим последствий своих действий.

По сути, финансовые компании предлагают "мгновенное решение" финансовых проблем малообеспеченным гражданам, лицам без постоянного дохода, студентам и т.п.

"Основным каналом продажи таких потребительских кредитов являются дистанционные каналы, то есть онлайн-кредитование за считанные минуты, доступное 24/7. Это только усугубляет проблему. В то же время, поскольку оценка кредитоспособности заемщиков практически не проводится, ставка по таким кредитам в среднем достигает 1 500% годовых ", - говорится в сообщении.

Анализ обращений граждан и информации, полученной во время надзора, свидетельствует, что подавляющее большинство договоров на получение так называемых "быстрых онлайн-займов" заключаются ночью с целью сделать ставку в онлайн-казино, отметили в пресс-службе.

НБУ предлагает внести изменения в закон "О потребительском кредитовании" следующие изменения:

установить предельные размеры процентных ставок. Это устоявшаяся практика органов регулирования в странах ЕС, Великобритании и США. Максимальный размер реальной дневной процентной ставки, то есть общих расходов по потребительскому кредиту, выраженных в процентах за день пользования кредитом от общего размера выданного кредита, не должен превышать сумму из расчета 0,8% в день. Сегодня это значение для микрокредитов составляет в среднем 2,5%;

уменьшить чрезмерную долговую нагрузку на одного потребителя. Для этого предлагается предоставить НБУ право устанавливать минимальные требования к процессу проверки кредитоспособности заемщика. Поскольку на сегодняшний день отдельные финансовые компании не имеют подобных требований, оценка кредитоспособности заемщика практически не проводится. В то же время сам кредитор сознательно выбирает бизнес-модель, при которой добросовестный заемщик платит заоблачные проценты не только за себя, но и тех, кто не выполняет свои обязательства;

ввести дополнительные штрафные санкции за нарушение установленных требований, поскольку правила без ответственности за их нарушение обычно не действуют.

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, с того времени, когда Национальный банк стал регулятором финансовых компаний, предоставляющих потребительские кредиты населению, очень часто звучали два вопроса: почему эти кредиты так дороги, а поведение кредиторов настолько нецивилизованно?

По его словам, вопрос поведения во время урегулирования просроченной задолженности уже решен: НБУ проводит постоянный надзор за поведением кредиторов и коллекторов.

"А вот кредиты под более 1 500% годовых - крайне нездоровая практика. Она отождествляет услугу потребительского кредита с "долговым игом" и подчеркивает несоответствие законодательства Украины лучшим международным практикам, в том числе стран ЕС, к сообществу которых мы стремимся присоединиться. Такое несоответствие нужно убирать - и желательно как можно быстрее. И мы это сделаем", - добавил Пышный.

Глава НБУ также привел одно из обращений, поступивших в контакт-цент НБУ через онлайн-форму на сайте. По его словам, подобных обращений - тысячи.