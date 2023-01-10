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Митрополиту УПЦ МП загрожує 8 років за підтримку агресії Росії, його судитимуть

Фото: митрополита Вінницької єпархії УПЦ МП судитимуть за підтримку війни Росії проти України (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Перед судом постане очільник Тульчинської єпархії УПЦ (МП) у Вінницькій області. Як встановило слідство, він публічно виправдовував війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Вказано, що обвинувальний акт направлено до суду.

"Митрополиту загрожує реальний термін покарання - до 8 років позбавлення волі. Як свідчать матеріали слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни кордону України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, як розповіли правоохоронці, на одному із сайтів РПЦ митрополит розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

Силовики провели обшуки за місцем його проживання та у релігійних спорудах, де знайшли:

  • комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами злочинних дій;
  • прокремлівські агітки та літературу.

Згодом експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа.

Наразі дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями ККУ:

  • ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, раніше ректора Почаївської семінарії УПЦ МП оштрафували за проросійський допис у Facebook.

Додамо, також СБУ повідомила, що провела обшуки у церквах УПЦ Московського патріархату у чотирьох областях, знайшовши там агітаційні матеріали, пропаганду, російські прапори та склади окупантів.

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