Митрополиту УПЦ МП загрожує 8 років за підтримку агресії Росії, його судитимуть

Перед судом постане очільник Тульчинської єпархії УПЦ (МП) у Вінницькій області. Як встановило слідство, він публічно виправдовував війну Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Вказано, що обвинувальний акт направлено до суду.
"Митрополиту загрожує реальний термін покарання - до 8 років позбавлення волі. Як свідчать матеріали слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни кордону України", - йдеться в повідомленні.
Крім того, як розповіли правоохоронці, на одному із сайтів РПЦ митрополит розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.
Силовики провели обшуки за місцем його проживання та у релігійних спорудах, де знайшли:
Згодом експертиза вилучених матеріалів підтвердила факти незаконної діяльності єпископа.
Наразі дії фігуранта кваліфіковано за чотирма статтями ККУ:
Нагадаємо, раніше ректора Почаївської семінарії УПЦ МП оштрафували за проросійський допис у Facebook.
Додамо, також СБУ повідомила, що провела обшуки у церквах УПЦ Московського патріархату у чотирьох областях, знайшовши там агітаційні матеріали, пропаганду, російські прапори та склади окупантів.
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