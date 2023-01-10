RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Митрополиту УПЦ МП грозит 8 лет за поддержку агрессии России, его будут судить

Фото: митрополита Винницкой епархии УПЦ МП будут судить за поддержку войны России против Украины (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Перед судом предстанет глава Тульчинской епархии УПЦ (МП) в Винницкой области. Как установило следствие, он публично оправдывал войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Указано, что обвинительный акт уже направлен в суд.

"Митрополиту грозит реальный срок наказания - до 8 лет лишения свободы. Как свидетельствуют материалы следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призвал к захвату власти и изменению границ границы Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, как рассказали правоохранители, на одном из сайтов РПЦ митрополит размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений.

Силовики провели обыски по месту жительства и в религиозных сооружениях, где нашли:

  • компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным;
  • прокремлевские агитки и литературу.

Впоследствии экспертиза изъятых материалов подтвердила факты незаконной деятельности епископа.

Действия фигуранта квалифицированы по четырем статьям УК:

  • ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, ранее ректора Почаевской семинарии УПЦ МП оштрафовали за пророссийскую корреспонденцию в Facebook.

Добавим, также СБУ сообщила, что провела обыски в церквях УПЦ Московского патриархата в четырех областях, обнаружив там агитационные материалы, пропаганду, российские флаги и склады оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныУПЦ МП