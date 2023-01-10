Митрополиту УПЦ МП грозит 8 лет за поддержку агрессии России, его будут судить
Перед судом предстанет глава Тульчинской епархии УПЦ (МП) в Винницкой области. Как установило следствие, он публично оправдывал войну России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Указано, что обвинительный акт уже направлен в суд.
"Митрополиту грозит реальный срок наказания - до 8 лет лишения свободы. Как свидетельствуют материалы следствия, фигурант распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призвал к захвату власти и изменению границ границы Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, как рассказали правоохранители, на одном из сайтов РПЦ митрополит размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений.
Силовики провели обыски по месту жительства и в религиозных сооружениях, где нашли:
- компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным;
- прокремлевские агитки и литературу.
Впоследствии экспертиза изъятых материалов подтвердила факты незаконной деятельности епископа.
Действия фигуранта квалифицированы по четырем статьям УК:
- ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Напомним, ранее ректора Почаевской семинарии УПЦ МП оштрафовали за пророссийскую корреспонденцию в Facebook.
Добавим, также СБУ сообщила, что провела обыски в церквях УПЦ Московского патриархата в четырех областях, обнаружив там агитационные материалы, пропаганду, российские флаги и склады оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.