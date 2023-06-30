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Митрополиту УПЦ МП Павлу продовжили домашній арешт

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Київ, П'ятниця 30 червня 2023 15:25
Митрополиту УПЦ МП Павлу продовжили домашній арешт Фото: митрополит УПЦ МП Павло (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Солом'янський суд Києва продовжив запобіжний захід для колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла. Його залишили під домашнім арештом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Митрополиту УПЦ Московського патріархату Павлу продовжили цілодобовий домашній арешт ще на два місяці - до 31 серпня.

Варто зазначити, вчора у мережі повідомили, що митрополит Павло Лебідь порушив домашній арешт. Він приїхав до Києво-Печерської лаври поспілкуватися з парафіянами.

Справа колишнього намісника Лаври

Нагадаємо, на початку квітня СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (ст. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії РФ (ст. 436-2 ККУ).

Того ж дня суд у Києві обрав митрополиту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Пізніше адвокати митрополита подали апеляцію, зазначаючи, що звинувачення є безпідставними. Проте суд відхилив апеляційну скаргу, а Павла залишили під домашнім арештом.

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УПЦ МП Домашній арешт
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