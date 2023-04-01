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Митрополиту Павлу не обрали запобіжний захід: засідання перенесли

Фото: митрополит УПЦ МП Павло Лебідь (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 квітня, під час судового засідання у справі щодо митрополита УПЦ МП Павла Лебідя суддя прийняв рішення перенести розгляд справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними видання, судове засідання з обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ МП Павлу перенесли на 3 квітня, через погіршення самопочуття екснамісника Києво-Печерської Лаври.

Нагадаємо, що сьогодні вранці РБК-Україна стало відомо, що митрополит УПЦ МП Павло отримав підозру від СБУ. Після чого стало відомо, що правоохоронці направилися до його домівки на обшуки. Пізніше СБУ підтвердила вручення підозри митрополиту Павлу.

Сам же представник Московського патріархату заявив, що йому нібито дали домашній арешт, а в УПЦ МП стверджують, що Павла сьогодні мають допитати.

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