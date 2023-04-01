Митрополиту Павлу не обрали запобіжний захід: засідання перенесли

За даними видання, судове засідання з обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ МП Павлу перенесли на 3 квітня, через погіршення самопочуття екснамісника Києво-Печерської Лаври.

Нагадаємо, що сьогодні вранці РБК-Україна стало відомо, що митрополит УПЦ МП Павло отримав підозру від СБУ. Після чого стало відомо, що правоохоронці направилися до його домівки на обшуки. Пізніше СБУ підтвердила вручення підозри митрополиту Павлу.

Сам же представник Московського патріархату заявив, що йому нібито дали домашній арешт, а в УПЦ МП стверджують, що Павла сьогодні мають допитати.

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