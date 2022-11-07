Митрополиту Московського патріархату оголосили підозру за розпалювання ворожнечі

СБУ у рамках розслідування ініціювала експертизу щодо заяв митрополита. Експерти перевірили матеріали, які були розміщені на особистому сайті священника.

Митрополита однією з єпархій Московського патріархату підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та образі почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями (ч. 2 ст. 161 ККУ).

Санкції статті передбачають штраф від 8500 до 17 тисяч гривень або тюремне ув'язнення на строк від 2 до 5 років.

Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита.

Фото: СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП (su.gov.ua)