Митрополиту Московського патріархату оголосили підозру за розпалювання ворожнечі

Митрополита УПЦ Московського патріархату у Вінницькій області оголосили підозру у розпалюванні релігійної ворожнечі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
СБУ у рамках розслідування ініціювала експертизу щодо заяв митрополита. Експерти перевірили матеріали, які були розміщені на особистому сайті священника.
Митрополита однією з єпархій Московського патріархату підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та образі почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями (ч. 2 ст. 161 ККУ).
Санкції статті передбачають штраф від 8500 до 17 тисяч гривень або тюремне ув'язнення на строк від 2 до 5 років.
Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита.
Фото: СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП (su.gov.ua)
Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила митрополита УПЦ МП у Вінницькій області, який підтримував ворога та розпалював ворожнечу серед вірян.
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