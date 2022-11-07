Митрополиту Московского патриархата объявили подозрение за разжигание вражды

СБУ в рамках расследования инициировала экспертизу по заявлениям митрополита. Эксперты проверили материалы, размещенные на личном сайте священника.

Митрополита одной из епархий Московского патриархата подозревают в разжигании религиозной вражды и оскорблении чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями (ч. 2 ст. 161 УК).

Санкции статьи предусматривают штраф от 8500 до 17 тысяч гривен или тюремное заключение сроком от 2 до 5 лет.

Правоохранители проводят комплекс следственно-оперативных мероприятий для расследования и проведения экспертиз по другим фактам деятельности митрополита.

Фото: СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП (su.gov.ua)