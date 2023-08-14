Митрополита УПЦ МП Павла було терміново госпіталізовано. Його прооперували

За його словами, митрополита Павла було госпіталізували терміново. Також йому провели оперативне втручання.

Варто зауважити, що раніше Апеляційний суд Києва відхилив скаргу адвокатів та залишив під цілодобовим домашнім арештом митрополита УПЦ Московського патріархату Павла.

Нагадаємо, на початку квітня СБУ оголосила підозру митрополиту УПЦ МП Павлу у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 ККУ) та виправданні збройної агресії РФ (ст. 436-2 ККУ).

Того ж дня суд у Києві обрав митрополиту запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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