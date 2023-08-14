Митрополит УПЦ МП Павел был срочно госпитализирован. Его прооперировали

По его словам, митрополит Павел был госпитализирован срочно. Также ему было проведено оперативное вмешательство.

Следует отметить, что ранее Апелляционный суд Киева отклонил жалобу адвокатов и оставил под круглосуточным домашним арестом митрополита УПЦ Московского патриархата Павла.

Напомним, в начале апреля СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу в разжигании межрелигиозной розни (с. 161 УКУ) и оправдании вооруженной агрессии РФ (ст. 436-2 УКУ).

В тот же день суд в Киеве избрал митрополиту меру пресечения в виде домашнего ареста.

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