Митрополита Павла звільнили з-під арешту

Митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла сьогодні, 7 серпня, було звільнено з-під варти. За нього внесли заставу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката Микиту Чекмана в Telegram.
"Сьогодні, 07.08.2023 року, намісника Києво-Печерської лаври нарешті звільнено з-під варти", - написав Чекман.
Він нагадав, що митрополиту Павлу призначили заставу у розмірі понад 33 млн гривень. Гроші нібито вдалося зібрати завдяки збору пожертв, уточнив Чекман.
"Заставу внесли близько 1000 осіб", - розповів адвокат.
Він також оприлюднив відео з митрополитом Павлом, на якому той дякує всім, хто допоміг йому вийти зі слідчого ізолятора.
Нагадаємо, 1 квітня 2023 року митрополиту Павлу повідомили про підозру в виправданні міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії РФ. У екс-намісника Лаври одразу провели обшуки.
Пізніше суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Також митрополита Павла зобов'язали носити електронний браслет.
У липні екс-наміснику Лаври вручили нову підозру, оскільки він, ймовірно, заперечував існування України як суверенної держави та назвав агресію РФ проти нашої країни "громадянським конфліктом".
У зв'язку з цим запобіжний захід змінили - його помістили під варту з можливістю внесення застави.
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