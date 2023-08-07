Митрополита Павла освободили из-под ареста

"Сегодня, 07.08.2023 года, наместник Киево-Печерской лавры наконец-то освобожден из-под стражи", - написал Чекман.

Он напомнил, что митрополиту Павлу назначили залог в размере более 33 млн гривен. Деньги якобы удалось собрать благодаря сбору пожертвований, уточнил Чекман.

"Залог внесли около 1000 человек", - рассказал адвокат.

Он также обнародовал видео с митрополитом Павлом, на котором тот благодарит всех, кто помог ему выйти из следственного изолятора.

Дело митрополита Павла

Напомним, 1 апреля 2023 года митрополиту Павлу сообщили о подозрении в оправдании межрилигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ. У экс-наместника Лавры сразу провели обыски.

Позже суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также митрополита Павла обязали носить электронный браслет.

В июле экс-наместнику Лавры вручили новое подозрение, поскольку он, вероятно, отрицал существование Украины как суверенного государства и назвал агрессию РФ против нашей страны "гражданским конфликтом".

В связи с этим меру пресечения изменили - его поместили под стражу с возможностью внесения залога.