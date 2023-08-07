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Митрополита Павла освободили из-под ареста

Фото: митрополит УПЦ МП Павел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел сегодня, 7 августа, был освобожден из-под стражи. За него внесли залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Никиту Чекмана в Telegram.

"Сегодня, 07.08.2023 года, наместник Киево-Печерской лавры наконец-то освобожден из-под стражи", - написал Чекман. 

Он напомнил, что митрополиту Павлу назначили залог в размере более 33 млн гривен. Деньги якобы удалось собрать благодаря сбору пожертвований, уточнил Чекман. 

"Залог внесли около 1000 человек", - рассказал адвокат. 

Он также обнародовал видео с митрополитом Павлом, на котором тот благодарит всех, кто помог ему выйти из следственного изолятора. 

 

Дело митрополита Павла

Напомним, 1 апреля 2023 года митрополиту Павлу сообщили о подозрении в оправдании межрилигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ. У экс-наместника Лавры сразу провели обыски. 

Позже суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Также митрополита Павла обязали носить электронный браслет. 

В июле экс-наместнику Лавры вручили новое подозрение, поскольку он, вероятно, отрицал существование Украины как суверенного государства и назвал агрессию РФ против нашей страны "гражданским конфликтом".

В связи с этим меру пресечения изменили - его поместили под стражу с возможностью внесения залога. 

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КиевМера пресечения