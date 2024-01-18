Митрополита МП визнали загрозою нацбезпеці в Естонії. Він благословляє агресію РФ

Митрополит Євгеній, або громадянин Російської Федерації Валерій Решетніков, подав до Департаменту поліції і прикордонної охорони заяву про продовження посвідки на проживання, яку було відхилено. Його нинішня тимчасова посвідка на проживання закінчується 6 лютого.

"Держава ухвалила рішення відмовити у продовженні посвідки на проживання, оскільки Решетніков підтримує агресора в його публічній діяльності та виступах, і він не змінив своєї поведінки, незважаючи на попередження", - пояснив Ару.

Представники МВС неодноразово розмовляли з Решетніковим і пояснювали йому, що він має утримуватися від виправдання кремлівського режиму і військової діяльності Росії у своїй публічній діяльності та виступах.

Глава МВС прокоментував ситуацію

Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс заявив на прес-конференції уряду в четвер, що московський патріарх є продовженням Кремля.

"Як релігійний лідер він благословляє російську агресію. Усі ми пам'ятаємо теми, які обговорювалися на цю тему. Це рішення було ухвалено виходячи з його конкретного профілю. Естонська держава жодним чином не втручається у внутрішні справи церкви. Церква може продовжувати свою звичайну діяльність. Однак у церкви буде можливість знайти нового лідера, який дихає в тому самому ритмі, що й уся Естонія", - сказав Ляенеметс.

Термін дії посвідки на тимчасове проживання Решетнікова спливає 6 лютого, після чого він має покинути Естонію.

Патріарх Кирил підтримав війну проти України

Восени минулого року патріарх РПЦ Кирило заявив, що смерть під час виконання військового обов'язку є "жертвою" і нібито "змиває всі гріхи".

Уже наприкінці квітня 2023 року Чехія ввела санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила.

У листопаді главі РПЦ Володимиру Гундяєву СБУ повідомила про підозру у сприянні збройній агресії Російської Федерації та запереченні воєнних злочинів окупантів.