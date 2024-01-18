Митрополита МП признали угрозой нацбезопасности в Эстонии. Он благословляет агрессию РФ

Митрополит Евгений, или гражданин Российской Федерации Валерий Решетников, подал в Департамент полиции и пограничной охраны заявление о продлении вида на жительство, которое было отклонено. Его нынешний временный вид на жительство истекает 6 февраля.

"Государство приняло решение отказать в продлении вида на жительство, поскольку Решетников поддерживает агрессора в его публичной деятельности и выступлениях, и он не изменил своего поведения, несмотря на предупреждения", - пояснил Ару.

Представители МВД неоднократно разговаривали с Решетниковым и объясняли ему, что он должен воздерживаться от оправдания кремлевского режима и военной деятельности России в своей публичной деятельности и выступлениях.

Глава МВД прокомментировал ситуацию

Министр внутренних дел Лаури Ляенеметс заявил на пресс-конференции правительства в четверг, что московский патриарх является продолжением Кремля.

"Как религиозный лидер он благословляет российскую агрессию. Все мы помним темы, которые обсуждались на эту тему. Это решение было принято исходя из его конкретного профиля. Эстонское государство никоим образом не вмешивается во внутренние дела церкви. Церковь может продолжать свою обычную деятельность. Однако у церкви будет возможность найти нового лидера, который дышит в том же ритме, что и вся Эстония", - сказал Ляенеметс.

Срок действия временного вида на жительство Решетникова истекает 6 февраля, после чего он должен покинуть Эстонию.

Патриарх Кирилл поддержал войну против Украины

Осенью прошлого года патриарх РПЦ Кирилл заявил, что смерть во время исполнения воинского долга является "жертвой" и якобы "смывает все грехи".

Уже в конце апреля 2023 года Чехия ввела санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

В ноябре главе РПЦ Владимиру Гундяеву СБУ сообщила о подозрении в содействии вооруженной агрессии Российской Федерации и отрицании военных преступлений оккупантов.